Erfolgreiche Ostermärsche 2019 mit gemischten Bilanzen

Von Freitag bis zum heutigen Ostermontag fanden bundesweit die traditionellen Ostermärsche der Friedensbewegung statt. Die Auswahl der Themen fiel in den einzelnen Städten teils recht unterschiedlich aus. Die Forderungen nach Abrüstung, Abzug der US-Atomwaffen, Verbot von Rüstungsexporten und Frieden mit Russland dominierten die meisten Veranstaltungen.

NATO-Kritik war dieses Jahr in vielen Städten deutlicher zu vernehmen, ging jedoch in manch anderen zugunsten systemnaher Narrative eher unter.

Während u.a. in der Hauptstadt Berlin dieses Jahr erstmals wieder die Forderung nach NATO-Austritt in den offiziellen Aufruf aufgenommen wurde und ganz in der Tradition der klassischen Ostermärsche der Widerstand gegen Aufrüstung, Imperialismus und Krieg das Bild bestimmte, war in manch anderen Städten zu beobachten, wie transatlantische Systemlinke und vom System finanzierte…..