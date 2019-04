Der Verrat

Von dem Moment an, als Julian Assange in der Botschaft Ecuadors in London Zuflucht gesucht hatte, also seit sieben Jahren, haben sie uns erzählt, wir würden uns irren, wir seien paranoide Verschwörungstheoretiker. Sie erzählten uns, es bestünde keine wirkliche Gefahr, dass Assange an die USA ausgeliefert würde, unsere Fieberphantasien spielten uns einen Streich.

Sieben Jahre lang mussten wir einem Chor aus Journalisten, Politikern und….