Der Krieg der Globalisten gegen unsere Welt – eine Innenansicht

Der unkonventionelle Krieg um die vollständige Kontrolle über unsere Welt geht weiter. Der Dritte Weltkrieg wütet versteckt unter der getarnten Fassade des relativen Wohlstands für einige, während das Wehklagen einer Milliarde Menschen unterdrückt wird. Der Bericht, den Sie gleich lesen werden, sollte die schrecklichen Schreie, die von den an der Machtergreifung Beteiligten unterdrückt werden, verstärken. Zumindest bete ich dafür, dass dies der Fall sein wird.

Viele von euch, die dies lesen, werden zustimmen, dass die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy am 22. November 1963 ein Wendepunkt war. Dies war der Tag, an dem jene, die den so genannten “militärisch-industriellen Komplex” betreiben, die Kontrolle über die Vereinigten Staaten übernommen haben. Kennedy, der der Feind der Globalisten war, die jetzt die Show leiten, musste eliminiert werden. Darüber hinaus würde die Vertuschung nach seiner Ermordung seinen Mördern die Freiheit geben, alles Notwendige zu tun. “Falls” das amerikanische Volk den offiziellen Bericht schlucken würde. Was, wie wir jetzt alle wissen, letztendlich der Fall war. Ich erwähne dieses Kapitel in der US- und Weltgeschichte aus …..