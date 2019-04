Seit 2016: 70’000 Menschen im Jemen getötet

Offizielle Zahlen über die Todesfälle im Jemenkrieg sind praktisch nicht verfügbar oder zumindest veraltet. Der Datenbank-Tracker aus dem Armed Conflict and Location Event Data Project veröffentlichte jedoch am vergangenen Donnerstag eigene Daten über den Jemen, aus denen hervorgeht, dass erst seit Januar 2016 mehr als 70.000 Menschen im Jemen getötet wurden.

Yemen’s war death toll reaches at least 70,000 – with more than 10,000 people reported killed over the last five months https://t.co/kPtDth9U6G pic.twitter.com/scK9kght8Z

