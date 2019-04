Notre Dame: Neu Videos aufgetaucht

Notre Dame: Neu Video aufgetaucht. Macht da einer Feuer? Schlecht zu erkennen. Aber schaut selber.

Im unetern Video steht: Nochmals, von der nahegelegenen öffentlichen Webcam am 15.04.19 gibt es eine dunkle Gestalt, die vor dem Brand auf dem Dach spazieren geht – KEINE Sicherheisweste – und keine anderen Arbeiter anwesend. Diese Person erzeugt ZWEI Lichtblitze oder Funken. Passt auf. Bessere Videoauflösung.

::BREAKING::

Again, from nearby public webcam on 4/15/19 there is a dark figure walking on the rooftop before the fire – NO SAFETY VEST – and no other workers present. This person creates TWO flashes of light or sparks. Pay attention. Better video resolution. #NotreDameFire pic.twitter.com/j3m9Px1hlc

— Vernon (@TipsyPianoBar) 18. April 2019