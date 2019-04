Ehemalige US-Geheimdienstler fordern den US-Präsidenten Trump auf, seine Venezuela-Politik zu ändern und keinen Krieg mit Russland zu riskieren.

“VIPS drängen Trump, einen Krieg um Venezuela zu vermeiden — Die Veteran Intelligence Professionals for Sanity warnen Trump davor, sich mitseiner Venezuela-Politik auf einen schlüpfrigen Hang zu begeben und in einen Krieg in Venezuela und eine militärische Konfrontation mit Russland zu schlittern.”

Herr Präsident, die Venezuela-Politik Ihrer Regierung bewegt sich auf einen schlüpfrigen Hang zu, auf dem wir leicht in einen Krieg in Venezuela und eine militärische Konfrontation mit Russland schlittern könnten. Als ehemalige Geheimdienstler und für die Sicherheit unseres Staates Zuständige mit jahrzehntelanger Erfahrung fordern wir Sie auf, sich nicht aus Verärgerung über die Unruhen in Venezuela oder die russischen Aktivitäten auf der westlichen Halbkugel in eine Militäraktion drängen zu lassen. ……..weiter…..