Dritter WELTKRIEG nach BÖRSENCRASH – Wie 1929? Der zweite Weltkrieg war auch eine Folge des Börsencrashs und der Weltwirtschaftskrise von 1929. In diesem Video ziehe ich Parallelen zwischen dem 2. Weltkrieg und dem Börsencrash und dem was uns bei einem erneuten Börsencrash in unserer Zeit und einem 3. Weltkrieg erwarten kann.

