China ist zu einem Spielball der Globalisten geworden und war es schon immer gewesen. Was dort aktuell an sozialen Experimenten durchgeführt und ökönomischen Systemen erprobt wird, erwartet auch uns in naher Zukunft. Alles zum Wohle der Bürger, wird uns und denen erzählt. Doch eine alte Prophezeiung warnt, dass arm und reich, jung und alt, der Knecht und der Meister bald versklavt werden. Was geht in China vor sich? Alles und mehr in diesem Video.

