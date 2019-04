Putin vergleicht Militäraktivitäten Russlands und der Nato

© Sputnik / Ramil Sitdikow

Mit der Initiative, immer mit eingeschalteten Transpondern zu fliegen, habe sich Finnlands Präsident als Vertreter eines neutralen Staates an Russland gewandt. Moskau stimmte zu und brachte den Vorschlag in die Nato ein. „Die Antwort der Nato war negativ“, sagte Putin beim internationalen Arktis-Forum in St. Petersburg.

Nun fragen Sie die Nato, warum sie sich weigert“, sagte Putin und betonte, dass die Aktivität russischer Fliegerkräfte über der Ostsee und in der Arktis deutlich niedriger als die der Nato sei. „Man muss das wissen“, sagte Putin.

In St. Petersburg ist am Dienstag das fünfte internationale Forum zum Thema „Arktis – Territorium des Dialogs“ eröffnet worden. Das ist eine der wichtigsten globalen Plattformen für Diskussionen zu aktuellen Problemen und Aussichten der Arktis. Sputnik