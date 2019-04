Der brasilianische Präsident macht kein Geheimnis aus seinem Plan, den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu stürzen. Er erklärte in einem Interview, dass er und Washington ihre Hoffnung auf einen von außen angestoßenen Militärputsch setzen.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat seine tiefe Feindseligkeit gegenüber seinem venezolanischen Amtskollegen Nicolás Maduro nie verheimlicht. Am Montag deutete er in einem Interview mit dem Radiosender Jovem Pan an, dass sowohl die USA als auch Brasilien hinter den Kulissen Gründe für eine Militärrevolte schaffen würden, um Maduro zu stürzen. Er sagte:……