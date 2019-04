Madonna spiel nicht! Boykottiere den Eurovision2019 in Israel. Sei kein Feigenblatt für Menschenrechtsverletzungen & Kriegsverbrechen gegen Palästinenser.



.@Madonna Don’t play with #Apartheid‼️Boycott #Eurovision2019 in #Israel. Don’t be a fig leaf for human rights abuses & war crimes against #Palestinians. Cartoon by @LatuffCartoons pic.twitter.com/WY90vc6lQQ

— Derry IPSC (@ipsc_derry) 8. April 2019