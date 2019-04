Climate Engineering, Mikrowellenübertragung und der Nordoststurm im April

In Verbindung mit den andauernden Aerosol-Sprühoperationen tragen extrem starke, bodengestützte Mikrowellensender zur völligen Manipulation der weltweiten Klimasysteme bei. Das ehemals existierende Gleichgewicht des Wetters auf dem Planeten ist komplett entgleist, und das natürliche Wettergeschehen gehört der Vergangenheit an. Diese zweiminütige Video zeigt deutlich, wie der “Nordoststurm” der die jüngste Abkühlung des Ostens der Vereinigten Staaten (VS) verursacht hat, durch das Ausstrahlen extrem starker Mikrowellen manipuliert worden ist. Die fortgesetzte Leugnung von Climate Engineering-Operationen durch die Behörden ist mehr als kriminell. Die Aufdeckung und das Anhalten des Climate Enigeneering-Wahnsinns ist das größte Gebot unserer Zeit. Jeder von uns wird in diesem Kampf gebraucht. Verbreiten Sie Daten einer glaubwürdigen Quelle und verschaffen Sie Ihrer Stimme Gehör.

Die Eskalation des Wetterkriegs durch aussichtslose, zerstörerische…..