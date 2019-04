China schließt sich Russlands “Gold Party” an

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt hat ihre Goldreserven in vier aufeinander folgenden Monaten erhöht. Was bedeutet dieser Schritt für die Marktteilnehmer?

In ihrem Artikel für Bloomberg sagt die Analystin Ranjeetha Pakiam, dass Chinas Entscheidung, mehr Gold an zu häufen, Optimismus weckt, dass die Zentralbanken auf der ganzen Welt ihre Edelmetallreserven weiter erhöhen werden.

Sie betonte, dass die People’s Bank of China (Zentralbank) im März die Goldreserven um 0,36 Millionen Unzen erhöht habe. Das heißt, letzten Monat kaufte Peking 11,2 Tonnen Gold. Darüber hinaus erwarb China im Februar, Januar und Dezember 2018 9,95, 11,8 und 9,95 Tonnen Gold. Im März erreichten die chinesischen Reserven 60,62 Millionen Unzen.

Heute ist China der weltweit größte Produzent und Verbraucher von Gold. Die Wirtschaft zeigt Anzeichen einer Verlangsamung, obwohl Peking und Washington sich auf ihre Handelsgespräche einigen.

Die neuesten Daten der People’s Bank of China zeigen, dass Peking wie in der zweiten Jahreshälfte 2015 bis Oktober 2016 die Goldreserven stetig erhöht.

“Sollte China weiterhin Barren mit der aktuellen Rate über 2019 ansammeln, könnte es das Jahr als Top-Käufer nach Russland beenden, das 2018 274 Tonnen hinzukam”, sagte Pakiam.

Der Analyst erinnerte daran, dass es lange Zeiträume in der chinesischen Geschichte gegeben hat, in denen die chinesischen Behörden keine Informationen über den Anstieg der Goldreserven preisgaben. So kündigte die chinesische Zentralbank in der zweiten Jahreshälfte 2015 erstmals seit sechs Jahren wieder den Anstieg um 57% an. In diesem Jahr beliefen sich die Reserven auf 53,3 Millionen Unzen. Eine weitere Unterbrechung der Offenlegung erfolgte zwischen Oktober 2016 und Dezember 2018.

Die internationale Investmentbank Goldman Sachs erwartet, dass sich der Goldrausch fortsetzt und der Edelmetallpreis in den nächsten 12 Monaten etwa 1.450 $ pro Unze erreicht.

Was Russland betrifft, so erhöht das Land auch weiterhin die Goldreserven. Laut Analysten ist der Aufwärtstrend der russischen Edelmetallreserven ein Hinweis darauf, dass das Land weiterhin “schnelle Fortschritte bei seinen Bemühungen um eine Diversifizierung der Vermögenswerte auf Kosten der US-Vermögenswerte” macht.