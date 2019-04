Netanyahu: 300 Demonstranten aus dem Gazastreifen zu töten, war eine “weise” Entscheidung

Der mörderische Ministerpräsident verteidigt seine zionistischen Verbrechen und die scheinheilige Staatengemeinschaft schweigt. Stellen wir uns vor, Erdogan oder Putin würden solche Äußerungen treffen, was dann los wäre in der internationalen Medienlandschaft,. Aber wie es scheint haben die “Auserwählten” nicht nur die Lizenz zum töten, sondern auch den ewigen Opferstatus, der alles gestattet.

Israels Premierminister Benjamin Netanyahu sagte, dass Israel im Gazastreifen “weise” Gewalt angewendet habe, da israelische Soldaten “mehr als 300” Palästinenser in der Nähe des Ostzauns der belagerten Enklave getötet hätten.

In einem Interview mit Israel Hayom sagte Netanyahu: “Mehr als 300 Palästinenser wurden in der Nähe der Grenze getötet, als sie versuchten, den Zaun zu durchbrechen und unsere Soldaten zu entführen. Wir haben die Kraft weise und kraftvoll eingesetzt.”

Netanyahu sagte auch, dass die Politik seiner Regierung dazu führte, dass Hamas, der Herrscher des belagerten Streifens, die schwerste Wirtschaftskrise erlebte. “Sie[Gazisten] befinden sich in einer enormen wirtschaftlichen Notlage, und die Hamas ist in Schach und will etwas Ruhe, damit sie dem enormen Druck in Gaza standhalten kann”, sagte er.

Er fügte hinzu: “Die wirtschaftliche Not ist ihr eigenes Problem, aber die humanitäre Not ist unser Problem. Probleme mit Sanitäranlagen, Krankheiten, Dinge, die sich zu uns durchschlagen könnten. Das sagen wir doch: Verhindern Sie das Auftreten von Problemen und schaffen Sie Abschreckung. Das Ziel ist Abschreckung, aber auch die Vermeidung von Umwelt- und humanitären Problemen, die Israel schaden könnten.”

Auf die Frage, wie man mit Gaza “umgeht”, antwortete Netanyahu: “Die wirkliche Wahl ist, Gaza zu besetzen und zu regieren. Du hast niemanden, dem du es geben kannst. Ich werde es Abu Mazen[Präsident der Palästinensischen Behörde (PA), Mahmoud Abbas] nicht geben.

“Die Verbindung zwischen Gaza und dem besetzten Westjordanland wurde unterbrochen. Sie sind zwei getrennte Einheiten, und ich denke, dass das auf lange Sicht nicht etwas ist, das für Israel schlecht ist”, fügte er hinzu.

“Abu Mazen brachte das auf sich selbst. Er reduzierte den Zustrom von PA-Mitteln[nach Gaza]. Er dachte, dass er damit Gaza in Flammen aufgehen lassen könnte. Wir würden für die Besetzung von Gaza mit einem schweren Verlust an Menschenleben bezahlen, und auf Israels Rücken würde er[Abbas] Gaza auf einen Silbertablett bringen. Das wird nicht passieren.”

fuhr er fort: “Das Geld, das er gekürzt hat, ist palästinensisches Geld. Israel zahlt nicht. Dieses Geld wurde von den Katariern gedeckt und verhinderte, dass Abu Mazens Plan in die Tat umgesetzt wurde, und der Gazastreifen wurde vom[Westjordanland] abgeschnitten.”

“Wenn jemand dachte, dass es einen palästinensischen Staat geben würde, der uns auf beiden Seiten umgeben würde. Das ist nicht etwas, was passieren wird.”

Zu den Beziehungen Israels zu US-Präsident Donald Trump und seinem sogenannten “Deal of the century” sagte er: “Ich bin nicht mit ihm abgestimmt. Ich habe drei Grundprinzipien für ihn und sein Volk aufgestellt. Ich hoffe wirklich, dass sie im Plan zum Ausdruck kommen: 1) Wir werden keinen einzigen Siedler evakuieren. Nicht nur eine Siedlung, kein einziger Siedler; 2) Wir werden die Kontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans behalten. Wir werden eine ständige Präsenz haben. Das ist die wichtigste souveräne Autorität, die wir in jeder Situation behalten werden; und 3) Wir werden Jerusalem nicht teilen.”

Netanyahu enthüllte auch, was geschah, als er seine Prinzipien den US-Beamten vorstellte. “Als ich diese Prinzipien dem[ehemaligen] Vizepräsidenten[Joe] Biden vorstellte, als er hier war, sagte er mir, das ist kein Land. Ich sagte: “Joe, definiere es, wie du willst, das sind meine Bedingungen, und ich werde mich nicht von ihnen zurückziehen. Das habe ich Trump und seinen Vertretern[Jared] Kushner und[Jason] Greenblatt gesagt.”

Er versprach auch, dass er keinen illegalen Siedler aus dem besetzten Westjordanland entfernen würde: “Ich bin nicht bereit, einen Juden zu entwurzeln. Dazu gehören auch Siedlungen außerhalb der großen Blöcke.”

Auf die Frage, ob er das Gebiet C des besetzten Westjordanlandes, das etwa 60 Prozent des Territoriums ausmacht, annektieren würde, antwortete er: “Ich verspreche dir, es wird Überraschungen geben. Ich kann dir nichts über den Plan sagen, aber Präsident Trump ist ein guter Freund, und ich bezweifle, dass wir in Zukunft jemals einen besseren haben werden.”