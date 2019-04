Trump schlägt vor, dass die USA, China und Russland ein Abkommen über Militärausgaben abschließen

Sagt, dass Geld anderweitig viel besser ausgegeben werden könnte

Jason Ditz

In überraschenden Kommentaren sagte Präsident Trump heute bei Gesprächen mit dem chinesischen Vizepremier Liu He, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, China und Russland alle viel Geld für ihre Militärs und Atomwaffen ausgeben. Er schlug vor, dass die drei Nationen eine Einigung erzielen sollten, um weniger für Waffen und mehr für langfristigen Frieden auszugeben.

“Ich denke, es ist viel besser, wenn wir alle zusammenkommen, ohne diese Waffen hergestellt zu haben”, schlug Trump vor, was eine überraschende Position für ihn ist, da seine Politik so stark von steigenden US-Waffenexporten getrieben wurde und er versuchte, die Welt davon zu überzeugen, mehr für Militäreinrichtungen auszugeben, um den Waffenverkauf zu steigern.

“China gibt eine Menge Geld für das Militär aus, so wie wir, so wie Russland”, sagte Trump. Die USA geben bei weitem das meiste von allen auf der Welt aus, wobei ihr Militärbudget für 2020 auf 750 Milliarden Dollar geschätzt wird. Chinas Militärbudget wird auf 168 Milliarden Dollar geschätzt, während Russland nur 63 Milliarden Dollar ausgibt. Russland hat Pläne, die Ausgaben in Zukunft weiter zu kürzen.

Natürlich hat Trump auch Recht, dass alle diese Nationen davon profitieren würden, wenn sie weniger für ihr Militär ausgeben würden, insbesondere die Vereinigten Staaten, die weit über das Niveau aller anderen hinausgehen und eine militärische Intervention auf dem gesamten Planeten aufrechterhalten.

Chinas Liu He schien die Idee zu akzeptieren und sagte, dass sie Sinn macht. Trump schlug vor, dass solche Gespräche sogar eine zweite Diskussionsrunde nach Abschluss der Handelsgespräche mit China abgeben könnten.

Die drei Nationen dazu zu bringen, über einen nachhaltigeren Militärhaushalt zu verhandeln, könnte es ermöglichen, einen erheblichen Anteil von fast einer Billion Dollar jährlich auf etwas Produktiveres als Krieg umzuleiten, was realistischerweise fast alles sein könnte. antikrieg