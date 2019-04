Medienvertrauen und Medienversagen

Bereits die Frage nach dem Medienvertrauen deutet an, dass es Grund für Misstrauen geben könnte. Dass diese Frage inzwischen alle paar Monate gestellt wird, verstärkt diesen Eindruck.

Die letzte »ehrliche« Umfrage zum Medienvertrauen in Europa war jene des Reuters Institute von 2016. In der Schweiz lag das Vertrauen in die Nachrichten bei 50%, in die Medienunternehmen und Journalisten bei 39% bzw. 35%. In Deutschland und Österreich sah es ähnlich aus.

Mit anderen Worten: Etwa zwei Drittel der Bevölkerung vertraute den eigenen Journalisten nicht mehr. Diese Werte waren so bedenklich, dass sie in keinem einzigen Medium genannt wurden. Stattdessen war zu lesen, das Vertrauen in die Medien sei »weiterhin hoch«.

In den Folgejahren wurden die Fragen bezüglich Unternehmen und….