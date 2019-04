Tagesschau lügt über angebliche Armut in Russland: „Russen können sich keine Schuhe leisten!“

Ich wurde heute auf einen Artikel bei der Tagesschau hingewiesen, der wirklich ein bemerkenswertes Stück Desinformation ist. Eigentlich wollte ich für heute aufhören, aber der Artikel lässt mich nicht schlafen. Genießen Sie also mit mir zusammen die Desinformation bei der Tagesschau!

Schon die Überschrift zeigt wohin die Reise heute geht: „Russland – Kreml bezweifelt Armutsumfrage„.

Wir lernen also, dass Russland arm ist und der Kreml es nicht wahrhaben will. Und so klingt es auch in der Einleitung:

„Die russische Führung ist irritiert: Ausgerechnet die offizielle Statistikbehörde zeigt mit einer Umfrage das Ausmaß der Armut im Land auf – und stellt damit die Politik von Präsident Putin infrage.“

Das müssen ja schlimme Zustände in Russland sein!

Weiter lernte ich bei der Tagesschau:……..