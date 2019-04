Was die Agentur nicht meldet, …

Beanstandung eines SRF-Zuschauers: Warum berichtete SRF (sowie fast alle anderen Medien) nicht über den mehrtägigen Generalstreik in Indien von immerhin 200 Millionen Menschen?

Antwort des stv. Chefredakteurs: »Tatsächlich trifft es zu, dass wir diesen Generalstreik nicht thematisiert haben. Auch die allermeisten anderen relevanten Medien taten das nicht. Weder in der Schweiz noch anderswo in Europa. Nach Abklärungen unserer Nachrichten­redaktion war der Streik in den grossen Nachrichtenagenturen – Reuters, AFP, DPA oder AP – kein oder so gut wie kein Thema. Unsere Nachrichten­redaktion stützt sich massgeblich auf diese Agenturen, da wir als Schweizer Medium mit sehr beschränkten Mitteln in vielen Fälle…..