Xis Besuch bestimmt den Ton für die China-EU-Beziehungen

Photo: Xinhua

Der chinesische Präsident Xi Jinping kehrte am Mittwoch nach seinem Besuch in Europa nach Peking zurück und brachte ein fruchtbares Ergebnismit; der Besuch bestätigt den kooperativen Trend der Beziehungen zwischen China und der EU, so die Analytiker.

Das Ergebnis des Besuchs von Xi in Europa ist “über Erwarten gut” und äußerst “konkret” in Bezug auf die Vertiefung der Beziehungen zwischen China und Europa. Der Besuch gibt den Ton für die Zukunft der Beziehungen vor, wie chinesische Analytiker am Mittwoch feststellten.

Zum Abschluss des Besuchs von Xi sagte der chinesische Staatsrat und Außenminister Wang Yi Reportern in Paris, dass der…..