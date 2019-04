Fotos enthüllen chinesische Satelliten-Zerstörer

Bild: Defense One

Ein bekannter Satellitenbildanalytiker und China-Spezialist hat Fotos zur Verfügung gestellt, die zeigen, was eine hoch entwickelte Anti-Satelliten-Laserbasis im Westen Chinas zu sein scheint. Die Satellitenbilder wurden vom Oberst der indischen Armee, Vinayak Bhat, veröffentlicht, dessen Fachwissen häufig in westlichen Medienberichten häufig zitiert wird. Sie zeigen eine Basis mit fortschrittlichen Satellitenortungsfähigkeiten und Einrichtungen, die große Laser beherbergen. Die Anlage befindet sich etwa 145 km südlich von Urumqi, der Hauptstadt der Provinz Xinjiang.

Ein vollständiger Bericht mit Satellitenbildern wurde vom „Washington Free Beacon“ veröffentlicht, der alarmierend folgerte: „China verfolgt wahrscheinlich den Bau von Laserwaffen, um Satelliten und deren Sensoren zu stören, zu schwächen oder zu beschädigen.

#China #space denial weapons.#PLA has deployed #DEW & #HEL to dazzle/disable/destroy satellites.#EMP & mobile pulse generators being experimented.#RISAT1 & #GSAT6A still fresh in mind.

— 卫纳夜格@Raj (@rajfortyseven) 23. März 2019