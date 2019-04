„Der Sozialismus wird gewinnen!“ XJP kündigt Vorbereitungen für den „langen Kampf“ gegen den Kapitalismus und den Westen an

In einem offiziellen Kommentar, der heute Morgen in China veröffentlicht wurde, schreibt der chinesische Führer Xi Jinping: „Die entwickelten westlichen Länder haben langfristige wirtschaftliche, technologische und militärische Vorteile gegenüber China, und die Kommunistische Partei Chinas (KP Chinas) muss verstehen, dass einige der Führer und die westlichen Länder hinter ihnen ihre eigenen Stärken nutzen werden, um den Sozialismus zu kritisieren“. Dies waren einige seiner Kommentare in seinem Artikel über die Aufrechterhaltung und Entwicklung des Sozialismus mit chinesischen Merkmalen in der Zeitschrift der Kommunistischen Partei Chinas „Qiushi“ („Auf der Suche nach der Wahrheit“) heute, am 1. April. Xi Jinping, in der westlichen Presse oft als XJP bezeichnet, ist der derzeitige Generalsekretär des Zentralkomitees des KPCh und Präsident der Volksrepublik China.

Nachdem er vor mehr als sechs Jahren in China an die Macht gekommen war, verstärkte der derzeitige Führer des bevölkerungsreichsten Landes und der zweitgrößten Weltwirtschaft seine Bemühungen, um volle Loyalität und Disziplin in der herrschenden Partei zu gewährleisten, einschließlich der groß angelegten Bekämpfung der lokalen Korruption, und warnte davor, dass das Überleben der KPCh und ganz Chinas auf dem Spiel steht.

Mit Blick auf Karl Marx und Friedrich Engels sagt der chinesische Führer, dass der Sozialismus den Kapitalismus zwangsläufig besiegen wird, aber es wird ein langer historischer Prozess sein. Laut Xi Jinping sollte China „die objektive Realität des langfristigen Vorteils, den die westlichen Industrieländer in den Bereichen Wirtschaft, Wissenschaft und Militär haben, voll und ganz zu schätzen wissen und sich gewissenhaft auf alle Aspekte der langfristigen Zusammenarbeit und (gleichzeitig) den Kampf zwischen den beiden Sozialsystemen vorbereiten“.

„Diejenigen, die die Revolution kritisieren, die die Kommunistische Partei 1949 an die Macht brachte, versuchen einfach, ihren Sturz zu provozieren“, fügte er hinzu.

China müsse an den 1978 begonnenen wichtigen Wirtschaftsreformen festhalten, ohne die die Regierungspartei „hätte untergehen können“, schreibt Xi Jinping.

Die KPCh „könnte sogar mit einer schweren Krise konfrontiert gewesen sein, wie der Bedrohung durch den Tod der Partei und dem Tod des Landes, die die Sowjetunion und die Länder Osteuropas bereits erlitten haben“. Aber China, betont der KPCh-Generalsekretär, hat bewiesen, dass die Skeptiker falsch lagen.