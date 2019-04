Israelis versammeln um zuzusehen und zu jubeln, wie das Militär Bomben auf Gaza fallen lässt

….die Attraktion um zu schauen wie eingeschlossene Menschen zerbomt werden….

Sie sitzen da essen Popcorn oder sonst irgendwelche Snaks schauen wie die Bomben explodieren und wie die Zahl der palästinensischen Todesopfer in der laufenden Offensive steigt.

UPI/Landov/Barcroft Media

Während die Sonne über dem Mittelmeer untergeht, versammeln sich jeden Abend Gruppen von Israelis auf diversen Hügeln nahe der Gaza-Grenze, um zu jubeln, zu jubeln und zu pfeifen, während Bomben ein paar Kilometer entefernt auf Menschen geworfen werden.

Alte Sofas, Gartenstühle, abgenutzte Autositze und umgeklappte Kisten bieten den Zuschauern Platz. Einige bringen Flaschen mit Bier oder Softdrinks und Snacks mit und machen es sich gemütlich.

Fast alle halten Smartphones hoch, um die Explosionen aufzuzeichnen oder ein Grinsen, vielleicht mit Daumen hoch, zur Selbstverteidigung vor dem Hintergrund von schwarzem Rauch zu posieren.

Sderot cinema. Israelis bringing chairs 2 hilltop in sderot 2 watch latest from Gaza. Clapping when blasts are heard. pic.twitter.com/WYZquV62O7

— Allan Sørensen (@allansorensen72) 9. Juli 2014