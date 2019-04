Chelsea Manning hält wieder den Kopf hin für die Verteidigung des Rechts der Öffentlichkeit auf Information

Chelsea Manning war ein Soldat der US-Armee, der an WikiLeaks irakische und afghanische Kriegsprotokolle übergab, mit Informationen über Folter und zivile Morde, einschließlich eines Luftangriffs, bei dem zwei Reuters-Korrespondenten getötet wurden; und diplomatischen Kabeln, die unter anderem einen geheimen Deal zwischen den USA und dem Jemen enthüllten, in dem die USA das Land bombardieren und die jemenitische Regierung die Angriffe beanspruchen würde. Für Manning waren dies Handlungen, die das Gewissen schockierten, und von denen US-Bürger, in deren Namen sie gegangen wurden, wissen sollten. Sie hoffte, dass die Weitergabe an die Medien und die Öffentlichkeit durch WikiLeaks “weltweite Diskussionen, Debatten und Reformen” auslösen würde.

Das Militär strebte ein Kriegsgericht und eine lebenslange Freiheitsstrafe an und….