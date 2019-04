Wie gefährlich ist 5G?

Der Mobilfunkbetreiber T-Mobile startet am Dienstag gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz, Wirtschafsministerin Margarethe Schramböck (beide ÖVP) und Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) das erste 5G-Netz in Österreich. Doch wie wirkt sich dieses Hochleistungsnetz auf den Menschen aus? Wir haben bei Baubiologe und Messtechniker Armin Rebernig nachgefragt.

Die Möglichkeiten der neuen Technologie scheinen verlockend: Videos auf dem eigenen Handy ohne merkbare Verzögerung streamen und Geräte, die quasi in Echtzeit kommunizieren, könnten eine regelrechte Revolution in der Technologie-Branche auslösen. Die Regierung will in ihrer 5G-Strategie den Ausbau in Österreich bis 2025 abgeschlossen……