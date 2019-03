US-Verteidigungsministerium bestellt für 250 Millionen Dollar Gasmasken. Was wissen die?

Wie auf der DoD-Vertragsseite zu lesen ist, hat das US-Verteidigungsministerium (DoD) bei Avon Protection Systems Inc. in Cadillac, Michigan, für einen Betrag von 245.961.250 Chemical Biological Protective Mask Systeme in Auftrag gegeben.

Die Armee schätzt, dass die Lieferung von M53A1 Gasmasken in der zweiten Hälfte dieses Jahres beginnen wird. Das U.S. Army Contracting Command, Aberdeen Proving Ground, Maryland, wird die Bestellung überwachen.

Avon Protection Systems ist ein weltweit führender und bedeutender Lieferant für Militär, Polizei, Ersthelfer und Industrie weltweit.

Der M53A1 wurde entwickelt, um mehreren Bedrohungen auf dem modernen Schlachtfeld zu begegnen. “Es bietet ausgezeichneten Schutz vor herkömmlichen chemischen und biologischen Kampfstoffen, ausgewählten toxischen Industriematerialien (TIMs) und Partikeln einschließlich radioaktivem Staub“, Hier zu lesen.



Nach Angaben des Unternehmens schützt das M53A1 die Soldaten vor chemischen, biologischen, radiologischen und nuklearen Angriffen. Insbesondere schützt die Maske vor Senf, Sarin, Soman und VX-Nervenstoffen.

Der Auftrag kommt einen Monat, nachdem die US-Regierung wissenschaftlich fundierte Richtlinien eingeführt hat, wie Ersthelfer eine große Anzahl von Amerikanern nach einem Chemiewaffenangriff dekontaminieren.

Die im vergangenen Monat veröffentlichten Richtlinien sind die ersten in den USA, die auf umfangreichen Untersuchungen und Tests basieren.

“Terroristische Bedrohungen und der Einsatz chemischer Waffen in Syrien haben das Bewusstsein für die Notwendigkeit einer besseren Vorbereitung auf chemische Angriffe geschärft”, sagte Gary Disbrow, stellvertretender Direktor der US Biomedical Advanced Research and Development Authority, der die Leitlinien ausgearbeitet hat.

Blitzschnell haben sich die Armee und die US-Regierung aktiv auf einen biologischen Vorfall im Heimatland vorbereitet. Angesichts der heute schwerer zu antizipierenden Bedrohungen lässt der Akt der Vorbereitung einige Befürchtungen aufkommen, dass ein Angriff in irgendeiner Form unmittelbar bevorstehen könnte.