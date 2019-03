Während sie den chinesischen Technikkonzern Huawei zu boykottieren versuchen, verlieren die USA immer mehr an Boden. Thomas Hon Wing Polin stellt gar die Frage, ob die derzeitige Situation zum endgültigen Verlust von Washingtons Machtposition in der Welt führen könnte — vergleichbar der Suez-Krise, die 1956 das Ende des britischen Empire einläutete. Die Zeichen für die USA stehen denkbar schlecht: Ihre Rivalen überholen sie in immer mehr Bereichen — die 5G-Technologie ist dabei lediglich ein Beispiel – und ihre Verbündeten wenden sich zusehends von ihnen ab, sogar ehemals treue Partner wie Deutschland, Japan oder Saudi-Arabien.