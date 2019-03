Wie die PHARMA Euch umbringt, Abgründe und Zusammenhänge in der Dr. Coldwell Meinung™ RadioShow

Impfungen darf man nicht in den sozialen Medien oder gar öffentlich kritisieren. Dr. Coldwell wurde für 30 Tage von Facebook dafür gebannt, dass er Euch das aufzeigen möchte. Vor allem, weil er klar die Zusammenhänge zur Pharmaindustrie und dem 2. WK herstellt wird das sofort gebannt. IG Farben, Bayer, Hoechst, BASF und die Nürnberger Prozesse sind historische Fakten. Diese Firmen existieren heute noch und produzieren Pharmazeutika, darin sind sie am Besten. … Hört selbst wie die Dr. Coldwell Meinung™ dazu ist und wie das Pharmazeutische Procedere in einen größeren Zusammenhang eingebettet ist.

