Der bislang größte Whistleblower im ukrainischen Militär Wassili Prosorow gab am 25. März in Moskau eine Pressekonferenz. Er war von Anfang des Bürgerkrieges in der Ostukraine bis Ende 2017 Stabsoffizier und lieferte geheime Informationen an Russland.

