Trump entpuppt sich schlimmer als Hillary

Das hätte ich nicht für möglich gehalten, dass ich diese Überschrift als Feststellung mal schreiben müsste. Aber es ist tatsächlich so, Donald Trump ist in der Aussenpolitik aggressiver, arroganter und verbrecherischer als Hillary Clinton es je gezeigt hat. Es ist mir dabei egal ob er als Marionette diese Politik durchführen muss oder er das selber entscheidet. Er ist Präsident und damit für die internationale Politik der Vereinigten Staaten verantwortlich.

“Wann lüge ich? Wenn mein Mund sich bewegt!“

Was ist mit den ganzen Wahlversprechen, weswegen er gewählt wurde? Nichts hat er umgesetzt. Kein gutes Verhältnis zu Russland, keine Auflösung der NATO, keine Einmischung und Umsturzversuche in anderen Ländern, keine Fortsetzung der bestehenden Kriege, keine Reduzierung der Militärpräsenz im Ausland usw. Er geht nach dem Motto vor, “was kümmert mich meine Geschwätz von gestern?” und macht genau das Gegenteil von dem was er angekündigt hatte.

So ein Dreckslügner!!!

Am Montag hat Trump eine Deklaration….