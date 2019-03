Zahlen und Fakten: Wieviel Israel ausgibt, um Washingtoner Politiker zu kaufen.

Dank des unparteiischen Center for Responsive Politics und seiner Website Open Secrets erhalten diejenigen von uns als Außenstehende einen Einblick, wie die „Räder“ von Washington „geschmiert“ sind. Open Secrets bietet eine aktuelle Datenbank über die Rolle, die Geld in der Politik durch Lobbyarbeit und Kampagnenspenden spielt. In diesem Beitrag möchte ich einen Blick auf eine der einflussreichsten Parteien Washingtons werfen, die Nation Israel.

Wir werden diesen Beitrag mit einer Untersuchung der Pro-Israel-Lobby in Washington eröffnen. Hier ist eine Zusammenfassung der Pro-Israel-Lobby von Open Secrets:

„Eine der, wenn nicht sogar die mächtigste internationale Themenlobby ist die der Pro-Israel-Leute. Gut finanziert und politisch mächtig, ist die Pro-Israel-Lobby eine wichtige Kraft für die amerikanische Außenpolitik, die die militärische und steuerliche Unterstützung des jüdischen Nationalstaates durch die USA fortsetzen will.“

Hier ist eine Grafik, die zeigt, wie viel die Pro-Israel-Lobby ausgegeben hat, um Washington davon zu überzeugen, dass die Dinge ihren Weg zurück bis 1998 gehen: Hier mehr…….