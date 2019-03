NATO in Europa Panzer jetzt, Soldaten später

NATO bestätigt Ausbaupläne für polnischen Stützpunkt. »Bereitschaftsinitiative« in vollem Gange

Gemeinfrei/U.S. Army Europe

Das Kriegsbündnis NATO hat bestätigt, dass es vom Sommer an in Polen ein großes Depot für schwere Waffen einrichten will. Wie der Generalsekretär der Allianz, Jens Stoltenberg, gegenüber dem Wall Street Journal am Samstag sagte, soll das Lager die Ausrüstung einer kompletten Panzerbrigade aufnehmen und in der Ortschaft Powidz etwa 80 Kilometer östlich von Poznan entstehen. Dort nutzt die US-Luftwaffe bereits seit einigen Jahren eine während des ersten Kalten Krieges von der Sowjetarmee eingerichtete Basis mit Flughafen und Kasernen. Nach polnischen Presseberichten sollen dort zum Betrieb des Lagers bis zu 1.000 US-Soldaten zusätzlich Dienst tun. Die gesamte Investitionssumme in Polen bezifferte Stoltenberg auf 260 Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 230 Millionen Euro.

Insgesamt planen die USA fünf zusätzliche Stützpunkte für das Material einer ,….