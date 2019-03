Dies und Das – Das ungesehene Monster und System-Krieg

Zu Beginn ein Verweis zum fast abgesoffenen Kreuzfahrt-Schiff vor Norwegen, genauer ein sehr klarer und unmissverständlicher Wink in Sachen „Technik vs. Natur“. Allerdings zeigen die (überall im Netz zu findenden) Bilder des Geschehens vor allem auch noch etwas anderes, nämlich die Mischung aus solide im Bereich der Debilität angekommener Dummheit und schier grenzenloser Vermessenheit. Man bemerke: Auf dem Kahn waren auch größere Möbel nicht mal irgendwie befestigt. Man war wohl so vermessen, wirklich und ernsthaft zu meinen, man richte eine Wohnung oder ein Lokal ein, nur eben für die hohe See.

Und „wir“ plappern mit der Ernsthaftigkeit angetrunkener Jugendlicher von Mond- oder gar Mars-Besiedelung? Wirklich? Mir scheint, wir sollten uns erst mal hinsetzen und ausgiebig über unsere Position…..