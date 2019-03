axelsurft: EU-Politiker Axel Voss blamiert sich mit Meme-Aussage – und wird selbst zu Meme

Von

Auf die Nachfrage und den Hinweis, dass derzeitige Uploadfilter etwa bei YouTube Probleme mit Remixen und infolge dessen auch mit Memes hätten, erklärte Voss im Vice-Interview:

Ja, es kann sein, dass was blockiert wird, was nicht blockiert werden soll. Man muss schon davon ausgehen, dass das nicht 100 Prozent funktioniert. Ich bin kein Techniker und kann Ihnen auch nicht erklären, ob man Remixe dann wirklich so gut unterscheiden kann. Aber bei Google, da gibt’s ja noch die Seite, wo man Memes anklicken kann, eine richtige Rubrik.