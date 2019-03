Über 100’000 Kinder sind in der reichen Schweiz von Armut betroffen, weitere 262’000 sind von Armut bedroht

Erschreckende Zahlen zur Kinderarmut-Statistik in der Schweiz.

Immer mehr Kinder in der reichen Schweiz leben in Armut. Und die Kinderarmut steigt weiter. Eine Erhebung des Bundesamt für Statistik (BfS) im Jahr 2014 zeigte noch: Jedes 20. Kind in der Schweiz ist von Einkommensarmut betroffen und jedes sechste Kind ist von der Armut bedroht. Caritas nennt derweil neuere Zahlen zur Kinderarmut hierzulande: In Zahlen:…….