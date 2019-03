Isländische Gletscher expandieren zum ersten Mal seit Jahrzehnten

Laut Forschern der University of Iceland werden ALLE isländischen Gletscher in diesem Jahr expandieren. Dies wäre das erste Mal, dass die Gletscher seit einem Vierteljahrhundert nicht mehr schrumpfen.

Die Forscher waren schockiert über die Entdeckung, dass sich alle isländischen Gletscher, darunter Vatnajökull, Langjökull, Hofsjökull und Mýrdalsjökull, in den letzten zwölf Monaten ausgedehnt haben. Mit Mýrdalsjökull, der eine wirklich “signifikante Eiszugabe in diesem Jahr” zeigt.

“Das ist in den letzten 25 Jahren ungewöhnlich”, sagt Projektleiter Finnur Pálsson.

Langjökull hatte in den letzten zwanzig Jahren rund eineinhalb Meter Eis pro Jahr verloren, “und in den letzten Jahren war er fast bei Null, d.h. er hat sich weder erweitert noch verringert. Und das gilt auch für dieses Jahr, sowohl für Vatnajökull als auch für Langjökull”, sagte Pálsson.

Er wandert ein wenig über die globale Erwärmung und sagt, obwohl es kalt ist und die Gletscher wachsen, dass das es kein Grund sein sollte, an der globalen Erwärmung zu zweifeln….? Aber dann beendet er es…..und meint….: “Es ist eine Tatsache, dass es in den letzten Jahren kälter geworden ist. Und im August gab es im oberen Teil des Langjökulls mehr Schnee, was sehr ungewöhnlich ist.”

Das Erdklima ist nicht linear, es ist zyklisch

Wenn Sie mutig genug sind, die AGW-Theorie für eine Minute fallen zu lassen und stattdessen Sonnenaktivität in die Mischung einzubringen, werden Sie schnell das Geheimnis der expandierenden Gletscher Islands lösen.

Unser Stern hat gerade das Modern Maximum – eine etwa 30-jährige Periode hoher Sonnenaktivität – verlassen und ist nun wieder auf der Rutsche nach unten.

Der gerade abgeschlossene Sonnenzyklus (24) war der schwächste seit über 100 Jahren und die Erde kühlt sich dadurch wieder ab.

Und es sind nicht nur die Gletscher Islands, die sich ausdehnen – auch Grönland und die Arktis haben in den letzten drei Jahren an Eis gewonnen, 45 % Erz als normal (klicken Sie auf die Registerkarte Live Data Sets oben). Und Ende November 2018 war Hudson Bay bereits zu 40% vereist.

Ein kürzlich von Professorin Valentina Zharkova gehaltener ernüchternder Vortrag deutet darauf hin, dass 2020 ein neues Super Grand Solar Minimum beginnen wird.

Als wir das letzte Mal ein Grand Solar Minimum (das Maunder Minimum 1645-1715) hatten, gingen nur zwei Magnetfelder der Sonne aus der Phase.

Diesmal zeigt die Analyse von Zharkova, dass alle vier Magnetfelder phasenverschoben sind.

Ja, Sie haben Recht – Zharkovas Modelle laufen mit einer Erfolgsrate von 93%, und sie war eine der wenigen, die richtig vorhergesagt hat, dass der Sonnenzyklus 24 schwächer sein würde als der Zyklus 23 – nur 2 von 150 Modellen haben dies vorhergesagt.

Aber was ist mit der Erwärmung durch CO2-Emissionen?

Nun, selbst wenn man all dem Humbug glaubt, bläst Zharkovas Analyse immer noch jede “Erwärmung” aus dem Wasser:

Selbst wenn man die Worst-Case-Szenarien des IPCC sieht, sind das nur 1,5 Watt pro Quadratmeter mehr. Die Analyse von Zharkova zeigt einen Rückgang der TSI auf dem Planeten um 8 Watt pro Quadratmeter.

Die kalten Zeiten kehren leider zurück.

Das moderne Maximum und die vorhersehbare Wärme und das Wetter sind vorbei.

Die frühe Schneedecke baut sich weiter auf.

Die Gletscher wachsen weiter.