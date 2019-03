Europa driftet auseinander

Während die meisten Länder der Welt weitgehend ignorieren, was in Europa geschieht (mit Ausnahme von Brexit und den Gilettes-Jaune-Protesten im Vereinigten Königreich bzw. in Frankreich), besteht kein Zweifel daran, dass die Union unter Druck steht und dass seit den Schuldenkrisen der PIIGS-Regierungen in der Zeit nach der Rezession sehr wenige der Probleme gelöst wurden. In diesem Beitrag möchte ich untersuchen, wie Europa zunehmend zu einer Union der Ungleichgewichte geworden ist, da das wirtschaftliche Schicksal der Mitgliedstaaten voneinander abweicht.

Beginnen wir mit dieser Karte, die das BIP pro Kopf (in aktuellen US-Dollar) zeigt:

Hier sind die vier wichtigsten Nationen, gemessen am BIP pro Kopf:

Luxemburg – $104.103

Schweiz – $80.190

Norwegen – $75.505

Irland – $69.331

Im Gegensatz dazu finden wir Kroatien bei 13.924 $, Polen bei 13.812 $, Ungarn bei 14.225 $ und Lettland bei 15.594 $.

Die Europäische Union verfügt über eine Politik, die die wirtschaftliche…..