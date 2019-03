“Weigerung, die Verbrechen Israels zu verschleiern”: Roger Waters fordert Eurovisionsboykott

Der ehemalige Pink Floyd-Frontmann Roger Waters hat alle Delegationen, die an der diesjährigen Ausgabe des Eurovision Song Contest teilnehmen sollen, aufgefordert, den internationalen Wettbewerb zu boykottieren, der für Mai in “Apartheid” Tel Aviv vorgesehen ist.

In einem am Samstag veröffentlichten Facebook-Post forderte der Rockstar und Unterstützer der Bewegung Boykott, Entblößung und Sanktionen die Konkurrenten auf, “Schulter an Schulter” mit den Palästinensern zu stehen.

In einem offenen Brief an Portugals Eurovisionspick Conan Osiris, der “angeblich sagte, er sei sich nicht sicher, ob er nach Tel Aviv gehen würde oder nicht”, schrieb Waters, dass er “die Gelegenheit hatte, sich für das Leben über den Tod und auch für die Menschenrechte über Menschenvergehen einzusetzen”, und forderte ihn auf, “sich zu weigern, sich der kulturellen Tünche dessen anzuschließen, was ein aktueller UN-Bericht als Kriegsverbrechen Israels und mögliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit bezeichnet”.

“Er könnte Solidarität mit den 189 unbewaffneten Demonstranten zeigen, die allein im vergangenen Jahr von Israels Scharfschützen in Gaza erschossen wurden, darunter mindestens 35 Kinder”, sagte er und bezog sich auf Daten aus dem im Februar veröffentlichten Bericht der Unabhängigen Untersuchungskommission der Vereinten Nationen über die Grenzproteste 2018 im Gazastreifen.

Die Kommission des UN-Menschenrechtsrates stellte fest, dass die Mehrheit der von israelischen Truppen getöteten Demonstranten im Gazastreifen – 154 von 183 Menschen – unbewaffnet war. Die Ergebnisse wurden von mehreren israelischen Beamten abgelehnt, darunter Premierminister Benjamin Netanyahu, der sagte, dass Israel den Bericht strikt ablehnt.

“Conan kann sich weigern, beim Finale des Eurovision Song Contest im kommenden Mai vor dem getrennten Publikum in Tel Aviv aufzutreten”, fügte Waters hinzu und verwies auf Israels Unterdrückung der Palästinenser und “systematische ethnische Säuberungen”. Er sagte jedoch, dass Osiris noch nicht auf einen privaten Brief reagiert habe, den er ihm in dieser Angelegenheit “vor einigen Tagen” geschickt habe.

Waters schrieb dann weiter: “Viel Glück Bruder, du bist nicht allein. Es gibt 42 Finalisten, unter ihnen finden wir den einen. Derjenige, der genug Liebe in seinem Herzen hat, um aufzustehen und gezählt zu werden. Um zu sagen: “Ich glaube an die universellen Menschen- und Bürgerrechte… Ich werde die palästinensische Streikpostenlinie für die Apartheid in Tel Aviv nicht überschreiten, solange nicht alle meine Brüder und Schwestern vom Jordan bis zum Mittelmeer gleiche Rechte nach dem Gesetz haben”. Derjenige, an den man sich erinnern wird, wenn er auf der richtigen Seite der Geschichte steht, wenn er für Liebe, wahren Frieden und Gerechtigkeit steht.”

Im Januar forderte Waters die BBC auf, den Eurovision Song Contest in Tel Aviv nicht zu senden. In einem offenen Brief, der von über 50 führenden britischen Künstlern unterzeichnet wurde, forderte die BBC die BBC auf, sich dafür einzusetzen, dass der Ort des diesjährigen Gesangswettbewerbs wegen “Israels systematischer Verletzung der palästinensischen Menschenrechte.