Warum gefährden Aegis-Systeme und THAAD-Systeme den Frieden in Deutschland ,Europa und weit darüber hinaus? Jetzt gibt es THAAD auch in Israel. Beide Systeme werden von Ramstein aus kommandiert…..

Der US-Physiker Theodore A. Postol befasst sich mit der Frage, wer den INF-Vertrag gebrochen hat und welche fatalen Folgen aus seiner Aufkündigung erwachsen könnten. “Die USA werfen Russland vor, gegen den INF-Vertragzu verstoßen, haben es aber selbst zuerst getan”

Am 17. September 2009 haben Präsident Obama und sein Verteidigungsminister RobertGates einen neuen US-Raketenabwehrschild in Europa angekündigt, den auf das Aegis-System aufgebauten European Phased Adaptive Approch, abgekürzt EPAA. Damit ha-ben sie die von der Bush-Administration in Polen geplante Ground-Base Missile Defen-se, abgekürzt GMD, durch ein – nach Meinung Obamas – “klügeres und schnelleres” Ra-ketenabwehrsystem ersetzt. Die Raketenbasis in Polen und eine ähnliche in Rumäniensollen – anders als das GMD-System – mit einer größeren Anzahl kleinerer und langsame-rer Abfangraketen des Aegis-Systems bestückt werden, das schon länger auf US-Kriegs-schiffen…..