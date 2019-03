Venezuela: Guaidó will die Privatisierung der staatlich kontrollierten Industrie

Der von den USA ernannte Staatsstreichführer Juan Guaidó und seine rechten Wirtschaftsberater entwarfen Pläne zur Privatisierung der Ölindustrie Venezuelas und zur Öffnung des ölreichen Landes für ausländische Unternehmen, berichtete Reuters.

Die internationale Nachrichtenagentur Reuters hat bestätigt, dass Venezuelas von den USA ernannter Staatsstreichführer Juan Guaidó und seine rechten Wirtschaftsberater einen Plan zur Privatisierung der Erdölindustrie des Landes und zur Öffnung des ölreichen südamerikanischen Landes für ausländische Unternehmen ausgearbeitet haben.

Dieses Privatisierungsprogramm wird jedoch schwierig umzusetzen sein, da die venezolanische Regierung weiterhin unter der Kontrolle ihres gewählten linken Präsidenten Nicolás Maduro steht und der von der Regierung Donald Trump geführte Putschversuch bisher gescheitert ist.

Grayzone berichtete über die Versuche der Opposition, die Ölindustrie Venezuelas unmittelbar nach Beginn des Putschversuchs zu privatisieren, zu einer Zeit, in der die Unternehmensmedien dieses wichtige Detail weitgehend ignorierten und den Konflikt stattdessen als eine vermeintliche „humanitäre Krise“ darstellten.

In einem Bericht vom 12. März mit dem Titel „Venezuelas Guaido bereit, die Ölindustrie nach Jahren der Verstaatlichung zu öffnen“ skizzierte Reuters Pläne der Opposition, Venezuelas staatliche Ölgesellschaft PDVSA teilweise zu privatisieren.

Reuters bemerkte euphemistisch: „Der Vorschlag könnte Munition für Maduros Behauptungen liefern, Guaido sei eine Marionette für ausländische Interessen.“

Die Nachrichtenagentur erhielt eine Kopie des Privatisierungsvorschlags der von den USA unterstützten Opposition und erläuterte ihn wie folgt:

Nach dem Vorschlag, der voraussichtlich in den nächsten Tagen in der Nationalversammlung Venezuelas veröffentlicht und diskutiert wird, könnten sich private Unternehmen dafür entscheiden, den täglichen Betrieb der venezolanischen Ölfelder zu übernehmen, was eine deutliche Abkehr von der Chavez-Zeit darstellt, in der ausländische Unternehmen nur Minderheitsbeteiligungen halten konnten und keine operative Kontrolle erhielten.

Guaidos Team schlägt eine Vielzahl von Explorations- und Produktionsverträgen vor, die es privaten Unternehmen erstmals seit Jahrzehnten ermöglichen, Ölfelder einzeln und in Partnerschaft mit PDVSA zu betreiben. Privatunternehmen könnten im Rahmen des Vorschlagsentwurfs auch den Betrieb von Ölraffinerien und Tankstellen für den Einzelhandel beantragen.

Reuters zitierte auch den neoliberalen Harvard-Volkswirt Ricardo Hausmann, der als Delegierter des Putschregimes bei der Interamerikanischen Entwicklungsbank fungiert und eine führende Rolle im Ölprivatisierungsprogramm spielt.

„Wir müssen die Ölindustrie für private Investitionen öffnen“, betonte Hausmann. Reuters sagte, dass der rechte Ökonom auf einer Energiekonferenz sagte, „dass die Rolle der PDVSA aufgrund ihrer operativen und finanziellen Schwäche eingeschränkt werden müsse“.

Wie Anya Parampil für The Grayzone ausführte, ist Hausmann „einer der führenden neoliberalen Ökonomen des Westens, der in den 1980er und 90er Jahren eine unappetitliche Rolle bei der Entwicklung von Politiken spielte, die die Plünderung der venezolanischen Wirtschaft durch das internationale Kapital ermöglichten und verheerende soziale Turbulenzen verursachten“.

Er sagte dasselbe bei einer von Big Oil unterstützten Veranstaltung im November, als er das Datum von Guaidós Putschplan Monate vor dem Ereignis voraussagte.

– Anya Parampil (@anyaparampil) 13. März 2019

Die Pläne der Opposition würden eine neue Regulierungsbehörde namens National Hydrocarbon Agency schaffen, die befugt wäre, alle Öllagerstätten in Venezuela zu versteigern.

Der Vorschlag würde es dem Putschsystem auch ermöglichen, PDVSA vollständig neu zu organisieren, seine Schulden neu zu verhandeln, bestehende so genannte „schädliche Verträge“ auszusetzen und seine Beziehungen zu bestehenden Partnern – wie chinesischen, russischen und iranischen Unternehmen – zu ändern.

Dieses Privatisierungsprogramm in Venezuela würde demjenigen des rechtsgerichteten ehemaligen mexikanischen Präsidenten Enrique Peña Nieto ähneln, stellte Reuters fest, der die staatliche Ölindustrie Mexikos teilweise privatisierte.

Venezuela verfügt über die größten Ölreserven der Welt. Reuters berichtete, dass 90 Prozent der Exporterlöse Venezuelas aus Öl stammen, und während der lähmenden US-Sanktionen und des Wirtschaftskriegs liegt die Produktion auf dem niedrigsten Stand seit 70 Jahren.

Die Nachrichtenagentur fügte komischerweise hinzu: „Die Wirkung des Plans wird jedoch symbolisch bleiben, solange Maduro an der Macht bleibt“, da der gewählte Präsident weiterhin „das Militär Venezuelas und seine Ölfelder kontrolliert“.