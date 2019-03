Venezuela: Guaidó ruft zu Marsch auf Präsidentenpalast auf

Quelle: @jguaido

Venezuelas Parlamentspräsident Juan Guaidó, der sich am 23. Januar selber zum “Interimspräsidenten” des Landes proklamierte, hat seine Anhänger zu einem “Marsch auf (den Präsidentenpalast) Miraflores” aufgerufen. Zum Zweck der Mobilisierung begann er am Samstag eine Tour durch verschiedene Bundesstaaten des südamerikanischen Landes. Die Wendung “Marsch auf Miraflores” hat in Venezuela eine besondere politische Brisanz, weil mit einer so bezeichneten Demonstration im Jahr 2002 der kurzzeitig erfolgreiche…..