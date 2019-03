Israel – Justizministerin benutzt “Faschismus” Parfüm

Am 9. April 2019 finden die israelischen Parlamentswahlen für die 21. Knesset statt. Insgesamt stellen sich 13 Parteien zu “Wahl”, unter anderem auch die “Neue Rechte” der amtierenden Justizministerin Ayelet Shaked (43). In der israelischen Tageszeitung Haaretz wurde Schaked als “Vertreterin einer Ideologie, die sich nicht für ihren Rassismus schämt” bezeichnet. Sie ist auch diejenige, die das “Rassimusgesetzt” zur Benachteiligung von Nichtjuden in Israel formuliert hat und erfolgreich zu Abstimmung brachte.

In ihrem neuesten Wahlkampfvideo hat sie in Anlehnung an die “chichi” Parfürmwerbung ein Modell gemiemt, das sich ein Parfüm der Marke “FASCHISMUS” aufsprüht. Dabei sagt sie: “Riecht wie Demokratie für mich“.

Das hat viele Kommentatoren, besonders im Ausland, sagen lassen, es ist der offensichtliche Beweis, sie ist tatsächlich eine Faschistin!!!

Sie behauptet nach der negativen Reaktion auf ihre Werbung…Video und mehr….