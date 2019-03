China: Zusammenbruch des Smartphone-Versands

Monate nachdem Apple den Markt angekündigt hat, dass nicht mehr über die vierteljährlichen Verkäufe von iPhone Einheiten berichten würde, haben wir einige Einblicke in den Grund dafür. Im Februar brachen die Smartphone-Lieferungen in China auf den niedrigsten Stand seit sechs Jahren ein.

Die Lieferungen nach China erreichten im Februar 14,5 Millionen Einheiten, was einem Rückgang von 19,9% gegenüber dem Vorjahr entspricht, so Reuters, der die China Academy of Information and Communications Technology zitierte. Es ist die niedrigste Summe seit Februar 2013.

Der Februar ist traditionell ein schwieriger Monat für chinesische Verbraucher, da die Chinesen die Mehrheit des Monats damit verbringen, das neue Jahr zu feiern. Der Rückgang in diesem Jahr war jedoch konzentrierter als in den vergangenen Jahren, was sowohl auf eine sich abschwächende Wirtschaft als auch auf den anhaltenden Handelskrieg zwischen den USA und China zurückzuführen ist.

Als Apple kürzlich die Verkaufsprognosen für dieses Jahr kürzte, gab es China die Schuld, die seine Ergebnisse belastet hatte. Um die Nachfrage zu stimulieren, hat sich das Unternehmen mit dem chinesischen Unternehmen Ant Financial zusammengeschlossen, um eine zinslose iPhone Finanzierung anzubieten. Andere Einzelhändler in China haben ähnliche Aktionen durchgeführt, um die Nachfrage zu steigern.

Laut Daten von Counterpoint Research stieg der Marktanteil von Huawei im chinesischen Gerätesegment zwischen 500 und 800 US-Dollar von 8,8% im Jahr 2018 auf 26,6%. Apple hingegen sank sein Anteil von 81,2% auf 54,6%.

Als zusätzlichen Bonus haben wir kürzlich berichtet, dass chinesische Smartphones auch die meiste Strahlung aller Smartphones weltweit ausstrahlen.

Das aktuelle Smartphone mit der höchsten Strahlungsintensität ist das Mi A1 des chinesischen Herstellers Xiaomi. Ein weiteres chinesisches Telefon steht an zweiter Stelle – das OnePlus 5T. Tatsächlich sind die beiden Unternehmen stark in einer Liste von “Phones Emitting the Most Radiation” vertreten, die kürzlich von Statista veröffentlicht wurde. 8 der 16 besten Mobilteile, die von einem dieser beiden Unternehmen hergestellt werden. Hochwertige Apple-Handys wie das iPhone 7 und das iPhone 8 sind ebenso zu sehen wie die neuesten Pixel-Handsets von Google.

Während es keine allgemeingültige Richtlinie für einen “sicheren” Wert der Telefonstrahlung gibt, zertifiziert die deutsche Umweltzertifizierung “Der Blaue Engel” nur Telefone, die eine spezifische Absorptionsrate von weniger als 0,60 Watt pro Kilogramm aufweisen. Alle hier vorgestellten Telefone erreichen mehr als das Doppelte.