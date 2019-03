Kuba bietet den ersten kostenlosen Lungenkrebs-Impfstoff an.

“Der Lungenkrebs-Impfstoff ist weltweit einzigartig und sehr neuartig. Im Grunde genommen wirkt es auf ein Molekül, das in Tumoren stark vertreten ist, was ein abnormales Zellwachstum aktiviert und den Tumor zum Wachstum bringt. Der Impfstoff hemmt dieses Tumorwachstum”, erklärt Arlhee Díaz, Pharmazeutin und Vermarkterin des Forschungszentrums, in Público. Sie fügt hinzu: “Es geht um einen therapeutischen Impfstoff mit sehr guten Ergebnissen in fortgeschrittenen Stadien von Lungenkrebs”.

“Die Ergebnisse des Impfstoffs geben den Patienten das Überleben, wobei der Tumor zwar nicht eliminiert wird, aber das Wachstum wird gestoppt, so dass die Patienten länger und vor allem mit einer guten Lebensqualität leben können, weil seine Toxizität minimal ist”, sagt die Wissenschaftlerin. Tumore beeinflussen die….