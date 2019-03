Seit Wochen gehen freitags Schüler auf die Straße und demonstrieren für ihre Zukunft. Wir waren beim „Fridays for Future“ in Hamburg dabei und haben kritische Fragen gestellt. Die Demo begann um 14:30 Uhr am Hauptbahnhof und ist dann zum Gänsemarkt gezogen, wo sie sich mit der „ACT NOW!“ Demo zusammen lief. Zu der Zubringerdemo hatten auch die Antifa Altona Ost unter dem Motto „Aufgeben heißt untergehen“ und „Für Klimagerechtigkeit! Auf zur Klimarevolution!“ aufgerufen.

