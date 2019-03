Hinrichtungsmoratorium dank Kalifornischem Gouverneur

m US-Bundesstaat Kalifornien wird es während der Amtszeit von Gouverneur Gavin Newsom keine Hinrichtung geben. Eine gute Nachricht für die 737 zum Tode Verurteilten in Kalifornien. Offensichtlich wurde die Todeskammer in Kalifornien nun geschlossen und abgebaut.

Governeur Gavin Newson sagte, er wäre moralisch nicht in der Lage Hinrichtungen zu erlauben. 25 der Gefangenen im Todestrakt haben alle ihre rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft und müssten demnächst…..

Ähnliche Beiträge