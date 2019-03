Ausländische ISIS-Bräute auf ewig Heimkehr verwirkt? (Videos)

Laut Medienberichten toben immer noch Gefechte in der Baghouz-Region im syrischen Deir-Ezzor. Widerstand leistende ISIS-Kämpfer verschanzen sich angeblich in ihrer letzten Bastion wo US-gestützte SDF-Kräfte zum letzten Schlag ausholen wollen, um das umkämpfte Gebiet einzuverleiben, und die Amerikaner eins ums andere Massaker an Zivilisten begehen.

Die meisten ISIS-Kämpfer samt ihren Familien sind längst evakuiert worden, und entweder in SDF-Camps gestrandet oder zur Weiterreise in die wüsten Grenzgebiete des Iraks angehalten worden. Mehr hier……