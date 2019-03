Nur sehr wenige Menschen wissen, was mit 5G – der 5. Generation der Telekommunikation – auf sie zukommt. Claire Edwards, ehemalige UN-Mitarbeiterin, rief deshalb am 6. Februar 2019 in einem exklusiven Schreiben für Kla.TV zu einer öffentlichen Debatte über 5G auf, nachdem ihr bei einem Info-Abend zu diesem Thema die Augen geöffnet wurden. Nach Abwägen aller Fakten wird es von großer Tragweite für alles Leben sein, wofür wir Menschen uns entscheiden.

