Sind Palästinenser die besseren Versuchstiere?

C’est la vie | Tel Aviv: Menschenverachtung ist heutzutage lange kein Makel mehr, zumindest sofern man es anständig kaschieren kann oder über die Mittel verfügt, daraus resultierende, bösartige Meinungen unter Kontrolle zu halten. Vielmehr gilt sowas inzwischen als Gütesiegel. Zumnindest für all jene, die erkannt haben wollen, dass der Mensch tatsächlich nur ein nachwachsender Rohstoff ist. Genau so behandeln diese Leute die Menschen auch. Exakt diese Gestalten halten sich in aller Regel für etwas besseres und sehen sich selbst eher nicht so sehr als nachwachsenden Rohstoff. Lieber geben sie sich als Gebieter…..