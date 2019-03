Europa: Die Länder in denen Bargeld König ist

Wie Martin Armstrong von Statista erklärt, wird die Antwort auf diese Frage wahrscheinlich nicht nur von Ihrem Bankguthaben, sondern auch von dem Land abhängen, in dem Sie leben.

Wie die Zahlen aus dem Access to Cash Review zeigen, gibt es in Europa erhebliche kulturelle Unterschiede bei der Verwendung von Bargeld.

Infografik: Wo Bargeld in Europa der König ist | Statista

In Griechenland und Spanien wird die überwiegende Mehrheit der persönlichen Einkäufe mit Bargeld getätigt – 88 bzw. 87 Prozent. In Schweden, Dänemark und dem Vereinigten Königreich werden die meisten Einkäufe digital bezahlt.

In dem Bericht, der sich auf das Vereinigte Königreich konzentriert, wurde trotz des relativ geringen Anteils der Menschen, die in ihrem täglichen Leben auf Bargeld angewiesen sind, festgestellt, dass über 8 Millionen Erwachsene – etwa 17 Prozent der Bevölkerung – in einer bargeldlosen Gesellschaft Schwierigkeiten haben würden.