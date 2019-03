Zeitungen in der Krise, Verlage in Not: Ralf-Dieter Brunowsky über die hausgemachte “Pressedämmerung”

Rückläufige Auflagen und wegbrechende Werbung haben viele Printmedien, vor allem Regionalzeitungen, schwer getroffen. Dass nun ein Traditionsverlag sein gesamtes Titel-Portfolio zum Verkauf stellt, offenbart eine neue Qualität. An der Krise sind nicht nur externe Einflüsse schuld, die Probleme sind auch hausgemacht, meint der Wirtschaftspublizist Ralf-Dieter Brunowsky in einem MEEDIA-Gastbeitrag.

Von Ralf-Dieter Brunowsky

Diese Nachricht hat die ganze Branche wirklich aufgeschreckt: Der Verlag DuMont stellt seine renommierten Zeitungen (Kölner Stadtanzeiger, Express, Berliner Zeitung) zum Verkauf. Er folgt damit dem Vorbild des Axel Springer Verlages, dessen Vorstandsvorsitzender 2013 neben einigen Magazinen das Hamburger Abendblatt und die Berliner Morgenpost an die Funke-Mediengruppe verkauft hat. Im jüngsten Spiegel spricht Markus Brauck in seinem Leitartikel von einer demokratiegefährdenden “Pressedämmerung”. Die Krise der Zeitungen ist dramatisch. Schon jetzt gibt es in vielen Städten nur noch eine einzige Zeitung. Das bedeutet vielfach Meinungsmonopole.

Wenn dann noch die einzige Zeitung wegfällt, entfällt damit auch jegliche Kontrolle kommunaler Missstände. In Deutschland gab es 2018 noch 327 Tageszeitungen mit einer Gesamtauflage von 14,7 Millionen. 1991 hatten die Zeitungen noch eine Auflage von 27,3 Millionen. Ihr Anteil am Werbemarkt liegt bei etwa 15%.

Nicht das Internet ist schuld, die Leser laufen den Zeitungen davon, die sie nicht mehr repräsentieren

Über die Ursachen der Zeitungskrise ist viel geschrieben worden: Drastische…..